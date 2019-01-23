Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

56 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile öğleden sonra İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde, gece saatlerinde ise Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 Km/saat), Marmara'nın batısı ve Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yer yer çok bulutlu 9 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası, öğleden sonra il geneli sağanak yağışlı 13 İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 14 Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu 16 Adana: Parçalı bulutlu 16 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinde merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 15 Samsun: Parçalı bulutlu 16 Trabzon: Parçalı bulutlu 14 Erzurum: Parçalı bulutlu -4 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

Marmara, Ege, Güncel
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