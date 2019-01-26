Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Marmara
, Ege
, Akdeniz
(Hatay
ve Osmaniye
hariç), İç Anadolu
, Batı Karadeniz
, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep
ve Kilis
hariç) bölgeleri ile Çorum
, Amasya
, Tokat
, Erzincan
, Tunceli
, Bingöl
, Bitlis
, Siirt
, Şırnak
ve Hakkari
çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Sivas
, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; Güney Ege
kıyı kesimi ve Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya
ve Muğla
çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise henellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7 İstanbul
: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 13 İzmir
: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 Adana
: Parçalı ve çok bulutlu, geceden itibaren sağanak yağışlı 17 Bursa
: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15 Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 Samsun
: Parçalı ve çok bulutlu 17 Trabzon
: Parçalı ve çok bulutlu 16 Erzurum
: Parçalı ve çok bulutlu 2 Diyarbakır
: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 12
(İHA)