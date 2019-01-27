Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.
Ülke genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara
'nın kuzey ve doğusu, Ege
, Akdeniz
, İç Anadolu
'nun doğusu, Karadeniz
, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çanakkale
, Eskişehir
, Adıyaman
, Gaziantep
ve Kilis
çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz
'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas
çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya
ve Şırnak
çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis
, Siirt
, Hakkari
, Muş
'un güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van
'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'da 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden, gece saatlerine kadar Marmara'da kuzeydoğu yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esecek.
BAZI ŞEHİRLER
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Çok bulutlu 8 İstanbul
: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 8 İzmir
: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 15 Adana
: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16 Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 14 Samsun
: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16 Trabzon
: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 18 Erzurum
: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karlak karışık yağmur ve kar yağışlı 4 Diyarbakır
: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
(İHA)