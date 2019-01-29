Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege
, Batı Akdeniz
, Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan
hariç) ile Edirne
, Kırklareli
ve Çanakkale
çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Kars
, Bitlis
, Hakkari
, Van
ve Ağrı
çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğu kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güneydoğudan yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı ve çok bulutlu 10 İstanbul
: Parçalı ve çok bulutlu 13 İzmir
: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 15 Adana
: Parçalı bulutlu 17 Bursa
: Parçalı ve çok bulutlu 16 Antalya
: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 Samsun
: Parçalı bulutlu 16 Trabzon
: Parçalı ve çok bulutlu 13 Erzurum
: Parçalı ve çok bulutlu 2 Diyarbakır
: Parçalı ve çok bulutlu 12 - İSTANBUL