Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

33 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzincan, Bitlis, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin karla...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzincan, Bitlis, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerinden, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI ŞEHİRLER

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17 Adana: Parçalı ve az bulutlu 17 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 18 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 15 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:01 Kaynak: İHA

Tokat, Artvin, Doğu Karadeniz, Güncel
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