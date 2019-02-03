Yurtta Hava Durumu
54 dakika önce
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
BAZI ŞEHİRLER
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Az bulutlu (Sabah
ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) 12 İstanbul
: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 15 İzmir
: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18 Adana
: Az bulutlu 8 Antalya
: Az bulutlu 18 Samsun
: Az bulutlu 16 Trabzon
: Parçalı bulutlu 14 Erzurum
: Parçalı ve az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) -1 Diyarbakır
: Az bulutlu 12
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:11 Kaynak: İHA
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