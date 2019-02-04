Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

31 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimler ile Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI ŞEHİRLER

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13 İstanbul: Parçalı bulutlu 16 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20 Bursa: Parçalı bulutlu 18 Adana: Parçalı ve az bulutlu 20 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17 Trabzon: Parçalı bulutlu 15 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 1 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:31 Kaynak: İHA

Sabah, Batı Karadeniz, Marmara, Güncel
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