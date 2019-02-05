Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.
Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara
'nın güneyi, Ege
ve Batı Akdeniz
ile Eskişehir
ve Konya
çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Aydın
, Muğla
ve Antalya
'nın batı kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Güney Ege
kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimler ile Batı Karadeniz
ve Marmara'nın doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli; sabah saatlerinden itibaren Hatay
kıyılarında, akşam saatlerinden sonra Aydın ve İzmir
'in kıyı kesimleri ile Balıkesir
ve Çanakkale
'nin batı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına, gece saatlerinde Bodrum- Finike
kıyı şeridinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BAZI ŞEHİRLER
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 15 İstanbul
: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 13 İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21 Adana
: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 20 Bursa
: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 20 Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 20 Samsun
: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 19 Trabzon
: Parçalı ve az bulutlu 17 Erzurum
: Parçalı ve az bulutlu -3 Diyarbakır
: Parçalı ve az bulutlu 13
(İHA)