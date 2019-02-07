Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

40 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege haricinde tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege haricinde tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek yağışların öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın batı ilçeleri ile Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak azalarak, mevsim normalleri civarına düşecek. Rüzgar, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-80 km/sa), İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 14

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli, batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 6 - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:47 Kaynak: İHA

Antalya, Akdeniz, Ege, Güncel
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