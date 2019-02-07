Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege
haricinde tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz
kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya
, Afyonkarahisar
, Gümüşhane
ve Bayburt
çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek yağışların öğle saatlerine kadar Antalya
il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın batı ilçeleri ile Mersin
kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah
ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak azalarak, mevsim normalleri civarına düşecek. Rüzgar, Marmara
'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-80 km/sa), İç Anadolu
'nun güneyinde güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz
'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7 İstanbul
: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9 İzmir
: Parçalı ve çok bulutlu 14 Adana
: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14
Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli, batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 Samsun
: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12 Trabzon
: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14 Erzurum
: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -1 Diyarbakır
: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 6 - İSTANBUL