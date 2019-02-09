Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu 6 İstanbul: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu 8 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 12 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12 Bursa: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu 8 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9 Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10 Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:11 Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Güncel
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