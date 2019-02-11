Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Bu sabah saatlerinde Şanlıurfa
, Mardin
ve Artvin
çevrelerinin yağmurlu, Erzurum
, Ağrı
ve Muş
çevrelerinin kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Hakkari
çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır
çevreleri ile akşam saatlerinde sonra Kıyı Ege
, gece saatlerinde Antalya
'nın doğu ilçeleri ile Edirne
çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde Marmara
ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı; Doğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacak, diğer yerlerde 3 ila 6 derece artacak. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege
kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı ve az bulutlu 11 İstanbul
: Parçalı ve az bulutlu 14 İzmir
: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 16 Bursa
: Parçalı ve az bulutlu 16 Adana
: Parçalı ve az bulutlu 17 Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olarak sağanak yağışlı 17 Samsun
: Parçalı bulutlu 14 Trabzon
: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 11 Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 0 Diyarbakır
: Parçalı ve çok bulutlu 11
(İHA)