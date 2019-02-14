Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

48 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle.Yapılan son değerlendirmelere göre bütün bölgeler parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla çevrelerinin...

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Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre bütün bölgeler parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Sakarya'nın iç kesimleri ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Marmara'nın kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8 İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 7 İzmir: Çok bulutlu 10 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13 Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16 Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9 Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı -2 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu 10

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:56 Kaynak: İHA

Marmara, İç Anadolu, Ege, Güncel
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