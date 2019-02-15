Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.



Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 14 derece) azalacağı, kuzey iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı 6 İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8 İzmir: Çok bulutlu, kuzey kesimleri akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 10 Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 12 Bursa: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 7 Antalya: Çok bulutlu, doğusu ile Finike, Kale, Kaş ve Kumluca ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 16 Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7 Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8 Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı 0 Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 7



(İHA)

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