Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Adana'nın güney kesimleri, Osmaniye, Hatay ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.



Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Adana'nın güney kesimleri, Osmaniye, Hatay ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 10 İzmir: Parçalı bulutlu 15 Adana: Çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 18 Antalya: Parçalı bulutlu 18 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 8 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -2 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10



(İHA)

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