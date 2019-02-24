Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

52 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çankırı, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çankırı, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara, Batı Karadeniz, Çankırı ile Ankara'nın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esecek.

BAZI İLLER

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Çok bulutlu, doğu kesimleri bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 7 İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3 İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 9 Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16 Samsun: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 7 Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 9 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 1 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:36 Kaynak: İHA

Ankara, Batı Karadeniz, Marmara, Güncel
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