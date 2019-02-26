Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara
'nın doğusu, Akdeniz
, İç Anadolu
'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz
, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz
ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu
ile Muğla
, Denizli
, Afyon
, Isparta
ve Eskişehir
'in güney ilçeleri aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların; yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bingöl
, Bitlis
, Muş
ve Hakkari
çevreleri ile Ağrı
'nın güney ilçeleri, Şırnak
'ın doğu ilçeleri ve Van
'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya
'da 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege
, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
BAZI ŞEHİRLER
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı ve çok bulutlu 11 İstanbul
: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu yağmurlu 8 İzmir
: Parçalı bulutlu 13 Adana
: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 15 Bursa
: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu 10 Antalya
: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 15 Samsun
: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 8 Trabzon
: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 8 Erzurum
: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 0 Diyarbakır
: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8
(İHA)