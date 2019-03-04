Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

17 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevreleri ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun doğu kesimlerinde yer yer güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı bulutlu 10

Trabzon: Parçalı bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:21 Kaynak: İHA

Erzurum, Muğla, Akdeniz, Güncel
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