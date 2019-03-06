Yurtta Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ile İzmir ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ile İzmir ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de yer yer kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 13



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 16



Adana: Parçalı ve az bulutlu 19



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18



Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 16



Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 16



Erzurum: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 3



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14 - İSTANBUL

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