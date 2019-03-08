Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.Yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu 14 İstanbul: Az bulutlu 18 İzmir: Az bulutlu 22 Adana: Az bulutlu 18 Bursa: Az bulutlu 22 Antalya: Az bulutlu 21 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16 Trabzon: Parçalı bulutlu 12 Erzurum: Parçalı bulutlu 2 Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:11 Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Hakkari, Van, Sabah, Güncel
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