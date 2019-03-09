Yurtta Hava Durumu
37 dakika önce
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimler ile Antalya
çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah
ve gece saatlerinde Marmara
, Ege
, Karadeniz
'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu
'nun doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde hissedilir derecede artacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5- 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Az bulutlu ve açık 17 İstanbul
: Az bulutlu ve açık, zamanla akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 18 İzmir
: Az bulutlu ve açık 20 Adana
: Az bulutlu ve açık 21 Bursa
: Az bulutlu ve açık 24 Antalya: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 20 Samsun
: Az bulutlu ve açık 23 Trabzon
: Az bulutlu ve açık 16 Erzurum
: Az bulutlu ve açık 4 Diyarbakır
: Az bulutlu ve açık 18
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:01 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Atiker Konyaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı
İstanbul'daki Otelde Sabaha Karşı Korkutan Yangın: 150 Kişi Tedbir Amaçlı Tahliye Edildi
Saatte 25 Bin Yolcuya Hizmet Verecek Tramvay Hattında Test Sürüşü Bugün Başlıyor