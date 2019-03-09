Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

37 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Ülke genelinde yağış beklenmiyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimler ile Antalya çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde hissedilir derecede artacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5- 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 17 İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 18 İzmir: Az bulutlu ve açık 20 Adana: Az bulutlu ve açık 21 Bursa: Az bulutlu ve açık 24 Antalya: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 20 Samsun: Az bulutlu ve açık 23 Trabzon: Az bulutlu ve açık 16 Erzurum: Az bulutlu ve açık 4 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:01 Kaynak: İHA

Sabah, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Güncel
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