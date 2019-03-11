Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şöyle. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, İskenderun Körfezi, Antalya, Mersin ve Burdur'un doğusu, Isparta'nın güney kesimleri ile sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şöyle. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, İskenderun Körfezi, Antalya, Mersin ve Burdur'un doğusu, Isparta'nın güney kesimleri ile sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5-9 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 18 İstanbul: Parçalı bulutlu 19 İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 21 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 23 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20 Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı 20 Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 20 Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 16 Erzurum: Parçalı bulutlu 4 Diyarbakır: Parçalı bulutlu 18

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:51 Kaynak: İHA

Burdur, Isparta, Antalya, Adana, Güncel
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