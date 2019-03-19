Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

54 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari, Ağrı ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari, Ağrı ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis, doğu bölgelerde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Marmara'da 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Batı kesimlerde güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli, zamanla Ülkemiz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 18 İzmir: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli Adana: Parçalı ve az bulutlu 22 Bursa: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22 Antalya: Az bulutlu ve açık 20 Samsun: Parçalı bulutlu 13 Trabzon: Parçalı bulutlu 11 Erzurum: Parçalı çok bulutlu 3 Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:51 Kaynak: İHA

Van, Ağrı, Hakkari, Sabah, Güncel
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