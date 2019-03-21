Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

55 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Muğla'nın doğu ve Burdur'un batı kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Muğla'nın doğu ve Burdur'un batı kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra ise Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, ülke genelinde kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde yer yer kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20 Adana: Az bulutlu 24 Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22 Samsun: Az bulutlu 12 Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu 10 Erzurum: Parçalı bulutlu 7 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:01 Kaynak: İHA

Muğla, Burdur, Antalya, Güncel
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