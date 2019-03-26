Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli,...

Yurtta Hava Durumu, System.String[]
Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu 15 İstanbul: Az bulutlu ve açık 18 İzmir: Az bulutlu ve açık 21 Adana: Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu 21 Bursa: Az bulutlu ve açık 19 Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğusu parçalı bulutlu 20 Samsun: Parçalı bulutlu 12 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10 Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:01 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güneydoğu Anadolu, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 Nisan'dan İtibaren İkinci El Araç Alım-Satımında Ekspertiz Raporu Zorunlu Olacak Son Dakika! Eski Milli Futbolcu İsmail Demiriz FETÖ Üyeliğinden 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı Seçime 5 Gün Kala Son Anket! 2 Büyükşehir El Değiştiriyor Çiftlik Bank Soruşturması Kapsamında 48 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 10:42:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]