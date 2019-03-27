Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Muş, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Muş, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, iç ve doğu bölgelerde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı bulutlu 16 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16 İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 19 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı 17 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12 Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 8 Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Erzurum, Güncel
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