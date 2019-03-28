Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Güney Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, iç ve doğu bölgelerde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı bulutlu 12 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13 İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4 Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14



(İHA)

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