Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'da yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, ilk saatlerde hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu 8 İstanbul: Parçalı bulutlu (Rüzgarın; kuzeydoğudan kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.) 12 İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu (Rüzgarın; kuzeydoğudan kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.) 17 Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Bursa: Parçalı bulutlu 13 Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinde çevreleri hafif sağanak yağışlı 20 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu 11 Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 9 Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3 Diyarbakır: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 12

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Güncel
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