Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

11 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Aksaray, Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Aksaray, Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12

İstanbul: Parçalı bulutlu 15

İzmir: Parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Bursa: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Parçalı bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı ve hafif yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 5

Diyarbakır: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13 - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:23 Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güncel
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