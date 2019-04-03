Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

44 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta hava durumu bugün şöyle.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta hava durumu bugün şöyle. Güney Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve doğu kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Şırnak'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15 İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 14 İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu 20 Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu 14 Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 11 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 11 Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 14

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:01 Kaynak: İHA

Güney, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güncel
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