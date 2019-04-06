Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

14 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çanakkale, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Bayburt, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Artvin'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çanakkale, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Bayburt, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Artvin'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır, Mardin ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21 İstanbul: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor 15 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 16 Adana: Parçalı bulutlu 22 Bursa: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor 21 Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Samsun: Parçalı bulutlu 16 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13 Erzurum: Çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8 Diyarbakır: Çok bulutlu ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı 19

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:51 Kaynak: İHA

Balıkesir, Güneydoğu Anadolu, Güney, Güncel
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