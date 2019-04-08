Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara
, Ege
, İç Anadolu
'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz
ve Güneydoğu Anadolu
ile Hatay
, Osmaniye
, Sivas
, Tokat
, Ordu
, Elazığ
, Bingöl
ve Şırnak
çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Manisa
çevrelerinde akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bekleniyor. Sabah
ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun
, Sinop
, Ordu, Giresun
ve Trabzon
çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege
ile Antalya
kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle doğu ve kuzeydoğu, güney kesimler ile zamanla iç ve batı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Antalya kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18 İstanbul
: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19 İzmir
: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 Bursa
: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20 Adana
: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu 16 Trabzon: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu 16 Erzurum
: Parçalı ve çok bulutlu 11 Diyarbakır
: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
(İHA)