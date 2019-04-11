Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

48 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14 İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 16 İzmir: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21 Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20 Antalya: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20 Samsun: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18 Trabzon: Çok bulutlu 19 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:06 Kaynak: İHA
Karadeniz, İç Anadolu, Ege Akdeniz, Marmara, Güncel
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