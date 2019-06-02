Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle.Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve...

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle.

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29 Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Adana: Az bulutlu ve açık 35 Antalya: Az bulutlu ve açık 27 Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 24 Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 25 Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 37

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var

Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Öğleden sonra başlayacak

Bursa'da suç makinesi tornavidayla polislere saldırdı!