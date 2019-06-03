Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara
'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz
'in iç kesimleri, Edirne
, Kırklareli
, Çanakkale
, Ankara
, Çankırı
, Sivas
, Kars
ve Ardahan
çevreleri ile Artvin
'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah
saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz
'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 İstanbul
: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27 İzmir
: Az bulutlu 28 Bursa
: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Adana
: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer parçalı bulutlu 33 Antalya
: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer parçalı bulutlu 27 Samsun
: Parçalı yer yer çok bulutlu 23 Trabzon
: Parçalı yer yer çok bulutlu 24 Erzurum
: Parçalı bulutlu 28 Diyarbakır
: Az bulutlu ve açık 37
(İHA)