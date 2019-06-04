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Yurtta hava durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Giresun, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Giresun, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'de yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 29 İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 26 İzmir: Az bulutlu 30 Adana: Az bulutlu ve açık 33 Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 29 Antalya: Az bulutlu ve açık 27 Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 24 Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 24 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 29 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:00 Kaynak: İHA
Batı Karadeniz, Marmara, Doğu Karadeniz, Güncel
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