Yurtta hava durumu

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Son dakika! Bakanlık duyurdu: Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmamız söz konusu değil

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'a: Ben Türk'üm, benimle ilgili ne demek istiyorlar?