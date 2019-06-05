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Yurtta hava durumu

7 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Giresun, Sivas, Ardahan, Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri, Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Giresun, Sivas, Ardahan, Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri, Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı bulutlu 30 İstanbul: Parçalı bulutlu 27 İzmir: Az bulutlu 28 Adana: Az bulutlu ve açık 33 Bursa: Parçalı bulutlu 28 Antalya: Az bulutlu ve açık 25 Samsun: Parçalı bulutlu 24 Trabzon: Parçalı bulutlu 24 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 28 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
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