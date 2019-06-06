Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu'nun kuzeybatısında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu'nun kuzeybatısında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29 Adana: Az bulutlu ve açık 32 Bursa: Parçalı bulutlu 29 Antalya: Az bulutlu ve açık 26 Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 25 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 27 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
Karadeniz, Doğu Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu, Güncel
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