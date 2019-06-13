Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun İç Ege
, Batı Akdeniz
'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz
, İç Anadolu
, Karadeniz
ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya
ve Bilecik
çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta
Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı
, Sinop
ve Samsun
çevreleri ile Kastamonu
'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Ege kıyıları ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26 İstanbul
: Parçalı bulutlu 30 İzmir
: Parçalı bulutlu 32 Adana
: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 28 Bursa
: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 30 Antalya
: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27 Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26 Trabzon
: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 25 Erzurum
: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 24 Diyarbakır
: Parçalı ve az bulutlu 34
(İHA)