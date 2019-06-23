Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

20 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Kırşehir, Nevşehir, Bartın, Kastamonu, Sinop, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Kırşehir, Nevşehir, Bartın, Kastamonu, Sinop, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu 35

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 28

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 38 - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:38 Kaynak: İHA
İç Anadolu, Erzurum, Akdeniz, Güncel
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