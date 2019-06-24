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Yurtta hava durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32 İstanbul: Az bulutlu 33 İzmir: Az bulutlu ve açık 38 Adana: Az bulutlu, kuzeyi ile Toroslar mevkii parçalı bulutlu 34 Bursa: Az bulutlu 35 Antalya: Az bulutlu ve açık 39 Samsun: Parçalı bulutlu 28 Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
Kars, Doğu Karadeniz, Erzurum, Güncel
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