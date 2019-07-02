Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

41 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu 32 İstanbul: İzmir: Az bulutlu ve açık 35 Adana: Az bulutlu 34 Antalya: Az bulutlu ve açık 34 Samsun: Parçalı bulutlu 27 Trabzon: Parçalı bulutlu 27 Erzurum: Az bulutlu 27 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:15 Kaynak: İHA
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