Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

39 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 32

İstanbul:

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36 - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:16 Kaynak: İHA
İstanbul, Güncel
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