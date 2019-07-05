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Yurtta hava durumu

30 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile Ankara'nın kuzey kesimleri, Çankırı, Sinop, Kastamonu kıyıları, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin, Erzurum, Kars ve...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile Ankara'nın kuzey kesimleri, Çankırı, Sinop, Kastamonu kıyıları, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Tokat, Karaman ve Niğde çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31 İzmir: Az bulutlu ve açık 34 Adana: Parçalı ve az bulutlu 33 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32 Antalya: Az bulutlu ve açık 40 Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:50 Kaynak: İHA
Batı Karadeniz, Erzurum, Trabzon, Ankara, Güncel
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