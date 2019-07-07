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Yurtta hava durumu

22 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Trabzon'un ve Artvin'in iç, Rize'nin iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Trabzon'un ve Artvin'in iç, Rize'nin iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, Ege kıyılarında ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 31 İstanbul: Az bulutlu ve açık 31 İzmir: Az bulutlu ve açık 34 Adana: Az bulutlu ve açık 34 Bursa: Az bulutlu ve açık 33 Antalya: Az bulutlu ve açık 39 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28 Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:45 Kaynak: İHA
Trabzon, Artvin, Rize, Güncel
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