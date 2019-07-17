Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara
'nın güney ve doğusu, Ege
, Akdeniz
(Kahramanmaraş
hariç), İç Anadolu
(Sivas
hariç), Batı Karadeniz
(Sinop
hariç), Çorum
, Amasya
, Artvin
ve Ardahan
çevreleri ile Rize
ve Trabzon
'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege ile Bilecik
, Bolu
, Isparta
, Burdur
ve Eskişehir
çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 İstanbul
: Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 İzmir
: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Bursa
: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Adana
: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri, gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 Antalya
: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Samsun
: Parçalı bulutlu 26 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 Erzurum
: Parçalı bulutlu 28 Diyarbakır
: Az bulutlu ve açık 37
(İHA)