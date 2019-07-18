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Yurtta hava durumu

2 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, iç, batı ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, iç, batı ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28 İzmir: Az bulutlu 31 Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Erzurum: Parçalı bulutlu 27 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35
(İHA)
Ege Akdeniz, İç Anadolu, Marmara, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:05 Kaynak: İHA
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