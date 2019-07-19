Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

16 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şöyle. Yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şöyle. Yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29 İzmir: Az bulutlu ve açık 33 Adana: Parçalı ve az bulutlu 33 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37
(İHA)
Doğu Karadeniz, Akdeniz, Samsun, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:05 Kaynak: İHA
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