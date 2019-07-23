Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

45 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL
Doğu Karadeniz, İstanbul, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:43 Kaynak: İHA
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