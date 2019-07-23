Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz
kıyıları ile Edirne
, Kırklareli
, Tekirdağ
, İstanbul
, Kocaeli
, Ordu
, Artvin
ve Ardahan
çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Akdeniz
kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara
'nın güneybatısı, Kuzey Ege
kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara
: Parçalı ve az bulutlu 29 İstanbul: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 31 İzmir
: Az bulutlu ve açık 35 Adana
: Parçalı ve az bulutlu 34 Bursa
: Parçalı ve az bulutlu 32 Antalya
: Az bulutlu ve açık 37 Samsun
: Parçalı bulutlu 29 Trabzon
: Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 26 Erzurum
: Parçalı ve çok bulutlu 32 Diyarbakır
: Az bulutlu ve açık 40
(İHA)