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Yurtta hava durumu

42 dakika önce

Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyorİSTANBUL (İHA) - Yapılan son değerlendirmelere göre;

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Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
İSTANBUL (İHA) - Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu 31 İstanbul: Az bulutlu 31 İzmir: Az bulutlu ve açık 35 Bursa: Az bulutlu 34 Adana: Parçalı ve az bulutlu 35 Antalya: Az bulutlu ve açık 38 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28 Trabzon: Parçalı bulutlu 26 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
(İHA)
Doğu Akdeniz, İstanbul, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:05 Kaynak: İHA
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